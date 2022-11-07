有些人對旁人總是落落大方，認為朋友或曾經幫助過的人必須回饋給他們，《旺好運》運勢專欄指出天蠍座、巨蟹座、雙魚座對朋友時常出手大方，但對自己非常小氣。

▍第三名：天蠍座

天蠍座有時候很大方，有時候卻又很小氣，但大多時候都是對別人大方，對自己小氣，主要是因為他們願意回饋對自己好的人，而在平常生活上，自己也不太會去買什麼東西，除非被誘惑或推銷，不然要天蠍座節儉其實也是可以做到的。

▍第二名：巨蟹座

巨蟹座是很善解人意又溫暖的性格，在生活上時常都在幫助需要幫助的人，因為他們覺得是舉手之勞，即便跟金錢有關也非常願意協助，不過總是對自己很小氣，因為本身不太會亂花錢，所以通常都是對別人的支出會比較多。

▍第一名：雙魚座

雙魚座是一個很會替別人想的星座，他們喜歡照顧別人的感覺，對自己在乎的人更加如此，因此對人總是出手大方，但對於自己就是很小氣，因為有著自己的金錢觀，但對在乎的人就是很願意付出。