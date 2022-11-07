民進黨立院黨團今天開記者會指控國民黨桃園市長候選人張善政9大詐術，張善政今天下午赴楊梅埔心地區徒步掃街，他說，民進黨開記者會，用這種莫須有的罪名，真的是看低台灣人的智慧。他也要提醒，桃園市長鄭文燦有位親信叫做朱松偉，被依貪汙詐欺的罪名判了13年有期徒刑，這才是貪汙的門神，誰在詐欺市民應該要看清楚。

另外，藻礁公投推動聯盟今日在桃園市政府前召開記者會，邀請桃園市長及市議員候選人簽署「守護藻礁承諾書」，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬說桃園市政府已經做了最大努力，張善政則說，守護藻礁是擔任桃園市長的人的責任跟義務，這個責無旁貸一定要做到，而對於設立大潭藻礁保護區，張善政則認為，他會盡能力，在將來藻礁區域施工的時候，會盡其所能監控當地的生態，務必要保護生態的多樣性。

對於民進黨在去年藻礁公投三接遷離大潭藻礁海域及海岸提倡不同意，現在要選舉卻大肆宣傳要保護藻礁，而對手鄭運鵬也說要保護藻礁，對此張善政也說，對手前後的態度不一，選民看在眼裡自己心裡面會有判斷。他也強調，日期提出的政策有提到，沿海有4個重要的資源景點，其中藻礁就是一樣非常重要桃園的特色，將來會把藻礁當做桃園的觀光重點。