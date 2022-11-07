全家獨家品項包含「黃亞細叻沙湯底」，濃厚香料為海陸食材增添滋味，349元；想吃海鮮也可搭配「活江蘇大閘蟹」，8隻2950元。（陳俊吉攝）

全家力推火鍋周邊商品包含「加拿大活波士頓龍蝦」，保證活體寄出，讓消費者感受新鮮海味，1499元。（陳俊吉攝）

全家不只賣湯底、生鮮，也獨家販售鼎泰豐「豐味香辣醬禮盒」，簡單配鍋物感受香辣滋味，250元。（全家提供）

「玉美火鍋蔬菜箱」包含有機葉菜等8項，原價499元，特價399元。（全家提供）

7日迎來節氣立冬，氣溫溜滑梯式下滑勾人吃鍋慾望，全家抓住火鍋市場400億商機，以「巷口不打烊鍋物專賣店」為主題，於實體店舖端出近200款鍋物商品，包含黃亞細等濃郁系湯底及雅方等個人風味鍋物，還有冷凍生鮮、沾醬供挑選，再祭指定品項3件88折優惠。全家觀察，今年10月較去年同期寒涼，帶動火鍋預購業績成長逾3成，看好吃鍋需求將隨溫降攀升，預期新品上市可再拉抬業績1-2成。

據外部統計，麻辣鍋、羊肉爐與薑母鴨是大眾冬日最常開鍋前三名，顯見濃郁口感較受青睞。全家店舖獨家品項包含「黃亞細叻沙湯底」，東南亞香料入鍋更添香氣；型錄預購中的「莫宰羊紅燒羊肉爐」使用多種中藥材慢火熬煮6小時以上，羊肉味立刻撲鼻而來；想吃得更澎湃些，也可選購「玉美火鍋蔬菜箱」，包含有機葉菜等8項商品，現省一張百元鈔。

全家也觀察到，疫後累積一票自煮客，不少消費者享受一人在家開鍋，因此也推獨享品項「雅方藥膳排骨隨意杯」，溫補的藥膳排骨頓時暖心脾；「海底撈酸辣牛肉冬粉」口感酸香，肉質鮮嫩十分開胃，即起至明年2月21日，店內指定火鍋商品享3件88折，指定有機菜葉3件100元。另去年受好評的全家APP「火鍋地圖」也順勢回歸，消費者可一指查詢鄰近店鋪內的火鍋單品項目與庫存量，讓吃鍋更即興。

全家實體店舖、線上通路匯集千種火鍋商品，不僅會員APP「全＋1商城」與社群電商「全家行動購」開賣活體大閘蟹與活龍蝦，讓生猛海鮮直送到府，也有開鍋精美小家電及頂級鮮物可選購，滿足各種吃鍋需求。全家APP集章趣加碼荷蘭Royal VKB精品鍋具集章活動，即起至12月27日，會員買店舖指定商品滿100元可獲1個章，集滿5章以上可加價或免費將精品鍋具帶回家。