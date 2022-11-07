藝人梁赫群是資深演員及導演梁修身的兒子，少年時期曾赴加拿大溫哥華留學就讀大眾傳播，回台後曾擔任電視節目製作人、年代電視節目部總監，因快速的臨場反應和幽默特質轉到幕前擔任主持人，更與正平、林智賢組成團體「景行廳男孩」；他近日與林襄合照，女方仰頭嘟嘴讓眾人全看傻。

藝人梁赫群平時常自稱是「台版孔劉」，他不時會在社群平台曬出模仿孔劉的照片，總能引發許多演藝圈好友和粉絲的吐槽，他今（7）日再發文找來啦啦隊女神林襄，兩人模仿南韓演員孔劉和全度妍的黑白雜誌照，梁赫群頂著中分髮型微低頭，似乎準備吃手上拿著的物品，頭戴棒球帽的林襄半靠著梁赫群，仰著頭嘟起嘴模樣俏皮。

事後林襄也在該貼文下方以三個笑臉表情符號回應，藝人王思佳上傳一張將梁赫群臉塗黑的照片並留言：「襄民們，妖孽已收服」，許多網友紛紛笑回：「果然果然~~~~流量密碼端出來了」、「亂來，放開那女孩」、「遮臉果然效果比較好」、「襄民們要抗議了啦」、「我以為在剃牙」、「右邊是善心少女關心流浪漢吧」、「那個頭髮是不是一個月沒有洗了」。

除了林襄，梁赫群還揪過其他女星還原經典劇照，包括陳仙梅和羅巧倫，他還找上一同主持的小禎，原圖是孔劉深情捧住金高銀的臉，梁赫群如法炮製，小禎卻將整張臉遮住，事後還調侃：「死不讓我放飯！硬是要拍欸」，讓一票網友笑翻。