針對億光(2393)提告一事，特力(2908)集團特力屋表示，特力屋業務性質為商品通路，本身並不從事商品製造，貨源均仰賴供應商提供(包括自有品牌商品在內)，與供應商均簽訂不侵害專利權保證，此次億光電子(2393)聲稱其專利受到侵害之爭議，對特力屋本身營運不會造成任何影響。

LED廠億光電子(2393)表示，已向台灣智慧財產及商業法院提起專利侵權訴訟，控告特力屋、展晟及中國電器所販賣的燈泡、燈管及吸頂燈等系列LED產品侵害億光專利，並求賠償新台幣3億元及立即停止製造、進口、販賣該系列侵權產品。

對於億光電子的提告，特力屋表示，特力屋為家庭用品及修繕器具之販售賣場，業務性質為商品通路，本身並不從事商品製造，貨源均仰賴供應商提供(包括自有品牌商品在內)，與供應商均簽訂不侵害專利權保證，本次億光電子公司聲稱其專利受到侵害之爭議，對特力屋本身營運不會造成任何影響。

特力屋強調，公司一向致力保障他人合法智慧財產權，亦不願介入他人間之專利爭議，特力屋非但對億光電子之專利內容並不知悉，且供應商在交貨時，相關被指稱侵權之結構業已封裝於商品內，在不破壞商品之情況下亦無從得知其構造，因此特力屋並無任何侵害他人專利權之故意存在。特力屋將持續以謹慎之態度處理本件專利爭議，希望釐清事實同時保障自身合法權益。