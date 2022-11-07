螺絲廠世豐(2065)於周一公布2022年10月合併營收達2.34億元，雖然年減5.35%，但受惠主要客戶拉貨力道持續穩定成長，帶動10月營收月成長2.51%，並刷新歷年同期次高水準。累計2022年1月至10月合併營收達21.42億元，年減少9.28%。

世豐表示，集團持續積極開拓整體業務接單保持良好動能，包括美洲地區居家DIY及建築工業領域市場保持穩健消費動能，帶動主要客戶庫存去化良好並回復健康水位，同步挹注長尺寸螺絲產品訂單拉貨力道提振，再加上歐洲地區整體銷售規模隨著擴充產品線銷售策略效益持續發酵，皆係挹注單月營收已連續四月逐月回升之表現。

世豐指出，集團除擁有全尺寸螺絲產品線，積極投入多功能型螺絲新型產品研發、新材料應用等新款螺絲產品研發進度，更規劃跨入車用扣件的領域發展，持續擴寬旗下產品面向，以期持續推疊集團未來整體銷售動能，此外，隨著全球環保意識逐步抬頭，集團為減少環境汙染，持續將旗下烤漆螺絲朝向環保、耐腐蝕性高等面向研發，開發出符合客戶需求兼顧環保效能的產品，為環境盡一份心力，進一步凸顯世豐團隊高度研發能力。

展望2022年第四季，世豐維持審慎樂觀看法。觀察美洲地區居家DIY應用領域、建築工業領域對於螺絲產品仍保持一定市場需求，同時集團亦積極擴大歐洲業務接單，挹注目前在手訂單已達4個月水準，此外，世豐除優化原料採購及庫存良好管控等策略，同時持續積極與外部重要合作廠商協調產能配置，並規劃增設新機器設備、優化智能化生產製程，致力於提升整體產能、良好成本效益，增添集團未來整體銷售表現更上層樓。