由於聯準會主席鮑爾會後發表的言論使美國央行很快將停止升息或轉向降息的希望破滅，上周華爾街股市陷入劇烈震盪，本周投資人轉而將希望寄託在華盛頓的政治版圖變化上。

投資人押注共和黨可能襲捲這次的期中選舉，如果共和黨在周二舉行的選舉至少拿下一個國會議院，這意味著未來的議事與施政上可能出現更多僵局，但這正好是市場所樂見的。

根據投資與財富管理公司Edelman Financial Engines提供的數據，自1948年以來，在民主黨入主白宮而共和黨掌控國會兩院的9年間，標普500指數的年化報酬率為16.9%。相較之下，在民主黨完全執政的期間，標普500指數的年化報酬率為15.1%，而在共和黨完全執政的時期，美股報酬率為15.9%。市場最樂意看到的是政治人物大打口水戰，但最終並未真的制定出任何可能損害企業獲利的新法律。

就拿吵得沸沸湯湯的企業稅來說，Aptus Capital Advisors投資組合經理David Wagner表示，期中選舉對市場意味著什麼？如果共和黨拿下眾議院，那麼加稅案就「必死無疑」。共和黨人比較不可能批准對石油公司開徵暴利稅，且通常也不贊成對富人加稅。

市場亦押注即使共和黨拿下了眾議院或參議院，導致拜登難以推動法案，還是有些產業能受惠，因為白宮和共和黨國會議員在某些領域已有共識。Wagner表示，如果共和黨大獲全勝，也可能導致國防支出增加，因為提高國防預算似乎已經成為兩黨支持的議題。由民主黨掌控的眾議院在今年夏天就通過了創下紀錄的國防預算案。

在提高基礎建設支出方面，白宮和共和黨也似乎有志一同，這可能提振公用事業、建築和部分房地產股。

Newton Investment Management股票部門副投資長Jim Lydotes表示，兩黨在所有事情上都是壁壘分明，但在基礎設施方面則立場一致，即使是2016年的川普和希拉蕊也是如此。我們這個國家的基礎設施投資不足，這是一個大家都認同的問題。

市場雖然比較喜歡政治僵局，但這對市場而言並非總是有利而無害。過了期中選舉後，這場政治角力將迅速轉向2024年的總統大選，國會和白宮可能花更多時間在爭吵上，而非試圖通過法案。

分裂的政府還可能出現一些嚴重的問題，尤其是當經濟陷入衰退的擔憂萬一在明年成真時。野村證券國際公司美國資深經濟學家Rob Dent表示，如果共和黨掌控國會兩院，聯邦政府在社會安全網的支出可能減少。在其他條件相同的情況下，這可能導致從衰退中復甦的時間拉長。而由於消費者支出推動企業獲利，這通常對股市不利。

不過政治的頭條大事終歸只是市場的雜音。Ameriprise首席市場策略師Anthony Saglimbene上周在談到期中選舉時表示，以歷史來看，無論是哪個黨派掌控白宮和國會，股市在選後都會上漲。