從選秀節目《聲林之王》出道的女歌手莊凌芸，去年3月在母校墜樓身亡，得年21歲。想不到她的爸爸日前驟逝，莊凌芸的姊姊今（7日）證實噩耗，悲傷地寫道：「沒關係～放心飛吧！你們先聚，之後我會在天上與你們重逢的。」

根據《周刊王CTWANT》報導，53歲莊姓男子上月23日被發現陳屍於台北市美堤河濱公園的車內，檢警調查後確認是心臟病發而猝死，全案無外力介入，事後發現死者為莊凌芸的父親。

對此，莊凌芸的姐姐今（7日）在IG限時動態證實噩耗，PO父親生前的英姿，難過地寫道：「我最瘋狂的爸比，原本應該正在宜蘭幫你慶生的，我知道你無時無刻都掛念著妹妹，沒關係～放心的飛吧！你們先聚，之後我會在天上與你們重逢的，生日快樂，我永遠永遠愛你。」

莊凌芸來自單親家庭，爸媽離婚後，她和姐姐兩邊奔波，去年2月晚間，莊凌芸和家人起爭執，莊父介入後賞她兩巴掌，莊凌芸一氣之下前往醫院驗傷並到警局通報家暴案。不過，親戚強調莊父對女兒非常疼愛，絕對沒有家暴，表示莊凌芸跟姊姊因生活習慣不同而吵架，莊父介入教訓才讓莊凌芸憤而報警。

儘管有些磨擦，但父女倆去年1月一起錄中天節目《同學來了》時，莊凌芸當時邊哭邊念了一封給爸爸的信，表達內心的愛：「爸爸，對不起我以前說過很多傷害你的話，謝謝你讓我健康長大，才會有莊凌芸坐在這裡。謝謝你告訴我爸爸媽媽分開，都從來不是我們的錯，要我們不要去擔心、自責，叫我們不要去想原因，因為那都是你跟媽媽的事情。因為你這些想法我才會健康長大，我才會帶著樂觀去面對事情，我愛你爸爸。」

莊父聽完莊凌芸的告白，欣慰地笑說突然感覺女兒長好大，並透露最近圓了一個最大的夢，就是跟兩個孩子一起出國到北海道，「那是爸爸這輩子最開心最美好的時光，那我們繼續抓住它，一直到爸爸沒辦法陪你的時候。」真摯的情感令人動容。

【完整版】我單親我驕傲！單親家庭都是「這樣」走過來的…| 同學來了2021.01.18 （影片來自YouTube，如被移除請見諒。）

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