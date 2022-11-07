新北市警方破獲猶如「台版柬埔寨」的詐騙囚禁虐殺棄屍案，救出58人，3人遭虐死，國民黨痛批，社會安全網越補越大洞，蔡英文總統卻沒有任何震怒或者指示，只專心顧選舉忙而靜默，根本罔顧人命，呼籲蔡英文別再口號治國。

國民黨指出，近日，新北、桃園警方接續破獲求職詐騙囚禁凌虐案，58人被救出、3人遭到凌虐身亡，猶如「台版柬埔寨事件」震驚全國，然而，今年8月才發生國人遭騙受困柬埔寨的事件，如今國內也爆發類似事件，但蔡英文總統卻沒有任何震怒或者指示，整個民進黨政府似乎只專心顧選舉，完全看不到對於維護民眾生命安全的行動。

國民黨表示，當政者想的不應只是選舉，最重要的是市民的安全，這次不法份子用手銬控制不願意配合販賣存摺的被害人，並且施虐、施暴， 手段十分兇殘，而發生如此駭人聽聞的治安事件、台灣社會安全網破大洞的同時，向來最愛在臉書發文的蔡英文總統竟是一片靜默，對比蔡總統在拚選舉時一直喊著「反黑金」，實在諷刺。

國民黨強調，此外，台灣竟然發展出這種少人可在短時間內控制群體的擄人案，難道警察沒有從大規模失蹤中察覺異樣？又有多少失蹤人口無人聞問？蔡英文政府應將心力放在市政，而不是選舉行程，特定人士的勝選，永遠比不上鄉親們的安全。

國民黨呼籲蔡政府，選舉雖然將近，但治安不能有任何一天的鬆懈，也不能有任何的空窗期，請蔡英文別裝睡，別忘記你自己是總統，不是只是民進黨黨主席，先好好重視嚴重的惡劣犯行，而不是說大話、口號治國。