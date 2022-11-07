耶穌基督後期聖徒教會為倡導人間有愛凝聚社會正向力量，自2016年舉辦「溫暖人間獎」，肯定在社會上具傑出貢獻服務和成就斐然者，慈濟慈善基金會副執行長何日生因近年積極推動「善文明」，獲得其中一項「信仰力量獎」殊榮。

「溫暖人間獎」目的在於彰顯、肯定在社會上，致力維護家庭價值、教育、人道關懷、宗教與信仰，及展現道德勇氣等方面具傑出貢獻服務和成就斐然者，期盼能藉得獎者的善行事蹟，啟發更多人能發揮，利益人群。

慈濟基金會副執行長何日生近年致力推動東西方文明研究，積極促進跨宗教交流，與梵蒂岡教廷、耶穌基督後期聖徒教會（摩門教）密切互動，讓佛教、基督教、天主教與伊斯蘭教等，通過交流、對話、行動增進了解與合作，共同致力推廣「利他」與「共善」的普世價值。

由於何日生以建構「善文明」思想為使命，榮獲第5屆「溫暖人間獎」之「信仰力量獎」肯定，何表示，證嚴上人啟發慈濟人從事跨宗教慈善合作，讓慈悲利他成普世價值與善文明運動，此次獲獎，榮耀歸於上人與全球慈濟人。

「溫暖人間獎」自推動迄今，已讓社會中許多善行廣為人知，耶穌基督後期聖徒教會南高雄支聯會會長黃献宗表示，每一位獲獎人都在自己的專業領域上無私地發揮極大貢獻，這些貢獻、成就對社會來說，都是最為無比珍貴的寶藏。