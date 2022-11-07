九合一大選倒數不到一個月，各縣市的市長候選人都摩拳擦掌的準備中，就連候選人的政黨也竭盡所能提供幫助。而近日就有港媒爆出，現再桃園市和新竹市的縣市長選舉，恐成為「藍、綠、白」三個政黨的2024佈局，可能會比想像中複雜，引發討論。

根據港媒《中評社》的報導指出，現在民進黨在桃園市和新竹市執政都要八年，不但有執政優勢也有執政包袱，而桃園市的選民在情感上認同鄭文燦，理智上認同張善政，就好比天平兩端的拉扯，若是民進黨輸掉桃園，那就代表鄭文燦、蔡英文失敗，賴清德就有機會崛起帶領民進黨，同時國民黨拿回桃園執政，就代表國民黨主席朱立倫的勝利，如同藍綠背後都有2024的選戰佈局。

該份報導更指出，而從新竹市上來看，這次藍綠白三角選情激烈僅次於台北市，民眾黨高虹安一度氣勢領先，國民黨林耕仁慘遭邊緣化，孫文學校總校長張亞中5日在林耕仁萬人造勢中提到，藍營支持者都知道不能讓民進黨繼續執政，下架民進黨，雖說現在新竹藍營深受棄保困擾，他嚴正呼籲只有支持正藍軍林耕仁，沒有其他選擇。

不過，如果不是高虹安當選，為何林耕仁選起來這麼辛苦？如果高虹安當選，對國民黨的利益是什麼？該份報導更分析，林耕仁從曾一度看似被放生，到現在「打高」的氣勢越打越高，其實這是藍綠白各有盤算，高虹安現在面臨藍綠夾殺，藍白都希望取代民進黨拿下新竹市長寶座，不只是2022新竹市長勝敗，更是2024大選的模擬擂台，藍白屆時會不會「湊一色」？這是更大政黨輪替議題。