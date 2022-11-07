澎湖縣警察局透過戶政事務所，清查一月一日以後從台灣遷到澎湖的新住戶名單，過濾沒有實際居住在戶籍登記地的人。（張茂雄攝）

澎湖號稱有百萬鄉親旅居在台灣本島，每次到了選舉期間，常有人利用「幽靈人口」藉以操控選情，尤其位處望安、七美、白沙的小離島，甚至有候選人開出每票1萬元代價，補助交通費讓鄉親回來投票；澎湖地檢署結合檢、警、調與戶政機關共組專案小組，希望有效打擊沉痾多年的幽靈投票部隊。澎湖地檢此次遠赴高雄高分檢，和高雄、橋頭、屏東等南區檢察署，舉辦查察聯繫會議，以保障九合一大選的公平性。

據了解，望安、七美、白沙等少數村長、鄉民代表候選人，在年初派出專人遠赴台灣本島，將澎湖旅外鄉親的住址抄寫造冊，並打電話親自爭取支持，有候選人承諾會「出資」幫忙買機票、船票，協助他們搭船返鄉投票，換取年底九合一選舉的鐵票支持。

為阻絕這種不法的手段，維護選舉的公平性，澎湖縣警察局透過戶政事務所，清查今年一月一日以後，從台灣遷到澎湖的新住戶名單，再從中過濾沒有實際居住在戶籍登記地的人，警方已發函要求這些遷戶籍的人，必須在「文到15日內」備妥往返臺灣與澎湖間之機票、船票或其他文件，以資證明有居住澎湖登記地的事實。

如無居住事實，警方會依戶籍法第23條規定，要求被懷疑是「幽靈人口」的人，至戶政事務所辦理撤銷戶籍登記，把戶籍遷回台灣原住地，警方並明示，如果逾期未辦理者，屆時戶政事務所將依規定催告、撤銷遷徙、罰款等。

澎湖地檢署檢察長黃智勇表示，這次選舉已跨區建立「查賄反賄聯繫合作網」，不管澎湖或是「決戰臺灣」，南區地檢署都將跨區通力合作，統整賄選、幽靈人口的情資，誓言將不法一網打盡。因此，不管現在是居住在澎湖之民眾或是旅居臺灣之澎湖鄉親，都可以透過免費檢舉專線、檢舉賄選 QRcode 進行通報，以利受理後，第一時間聯繫檢舉人並妥為處理。