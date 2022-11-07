網路流傳數段影片，內容指出計程車張貼民進黨新北市長候選人林佳龍廣告貼紙可獲200-500元，引發議論。林佳龍競選辦公室今表示，辦公室與四位計程車司機簽訂《車身廣告租賃協議書》，雙方協定內容有白紙黑字為契約，內容並無不法；但侯友宜選舉辦公室指出，林佳龍公車、看板廣告都會找合法的廣告代理商，為何計程車廣告是找計程車司機？是不是在綁樁？司機有沒有開立發票？雙方的金流如何？都請林佳龍說明清楚。

近來流出3段影片，指林佳龍陣營找計程車張貼林佳龍廣告貼紙即可獲得200元至500元的對話。

林佳龍競選辦公室表示，於9月27日與四位計程車司機簽訂《車身廣告租賃協議書》，以兩個月為期，每台計程車1500元的廣告費用，請計程車司機代租下500輛計程車的車尾空間，張貼廣告，租約至11月25日止。雙方協定內容有白紙黑字為契約，內容並無不法。

林佳龍競選辦公室於選舉期間廣告需求，除了計程車業者租賃廣告，也向公車廣告業者、看板廣告商租賃廣告版位，網路上以訛傳訛的影片，已經造成支持者的困惑，林佳龍辦公室呼籲接獲影片的民眾，停止轉傳，勿再杯弓蛇影，也可以適時協助澄清。

至於計程車業者為何提供與合約內容金額不符的廣告費用，又指僅需拍照，不須張貼，林佳龍競選辦公室正要求業者提供合理說法，如果有違約情事，不排除提前解除合約。

侯友宜選舉辦公室發言人王敏旭表示，根據林佳龍陣營指出，由這4名計程車司機，再找500輛計程車每台計程車1500元的廣告費用。請問這4名計程車司機是何方神聖？且從所附照片，可以看出都是「新北市」計程車，計程車駕駛是否都是新北市民？其中有沒有對價關係？

王敏旭也說，林佳龍陣營都說了，關於廣告項目會找公車廣告業者、看板廣告商租賃廣告版位，但唯獨計程車不找品牌計程車隊，卻是找計程車司機，請問計程車司機進行廣告業務，是否有開立發票？

王敏旭指出，林佳龍陣營要4名計程車司機，再找500部計程車，每台計程車可以獲得1500元，這是不是在為了選舉綁樁？太多太多的為什麼，看來只有當事人心知肚明，請林佳龍親自說明清楚。