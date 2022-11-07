光寶科(2301)10月全球合併營收為148.95億元，年增2%，光寶科持續聚焦雲端、車用、AIoT、5G及高階光耦產品等核心業務，預估明年車用相關產品占營收比重可望拉高至10%，與雲端電源成為推升明年營運持續成長動能。

在雲端資料中心、車用電子市場需求帶動下，光寶科10月合併營收為148.95億元，年增2%，受惠於產品組合持續優化、核心事業終端市場需求穩定成長，今年前10月合併營收為1453億元，年增8%。

就各部門來看，受惠於高階電源供應器出貨比重提升與周邊產品組合持續優化，帶動資訊及消費性電子部門營收持續年成長，占整體營收比重達47%；在雲端運算高階伺服器、網通設備電源管理系統在市場需求的帶動下，雲端及物聯網部門月營收年增持續成長，占營收比重34%。

光電部門因全球出貨量第一大的光耦合器受惠於工控與綠能等高端產品需求穩定，加上電動車充電裝置、車用LED照明與ADAS攝影模組等汽車電子應用出貨暢旺，帶動光電部門營收年增3%，占營收占比重約19%。

光寶科表示，車用及雲端電源是光寶今年營運成長主力之一，其中雲端產品今年年增3至4成，車充產品今年年增3倍，明年也會再翻倍增長；至於汽車電子的LED車用照明與ADAS攝影模組產品出貨順暢，今年都有兩位數增長，預計第4季推出30KW的DC充電樁，目前整體車用營收占比6%至8%，明年有望進一步拉高至10%。

為配合客戶訂單需求，光寶科計畫於美國達拉斯廠投入20億元擴建產能，預計明年第2季投產，主要供貨L2的AC充電樁、PSU+BBU的雲端運算電源，以因應當地新基礎建設計畫，力拚2025年該廠產值破百億元大關。

展望明年，光寶科表示，公司將聚焦核心雲端、車用、AIoT、5G及高階光耦產品等業務，力拚明年營運持續成長。