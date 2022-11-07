地方公職人員選舉11月26日投票，南投縣選舉委員會將於16日至22日期間，在縣府綜合大樓辦理13場次公辦政見發表會，包含縣長候選人2場次、議員候選人11場次，縣民可透過中投有線第3頻道（公用頻道）收看即時轉播。

縣長候選人2場政見發表會，分別於16及21日下午6點直播，隔日上午9點重播；議員候選人11場次，依不同選區及登記號次，每場次每一候選人發表政見時間均都是15分鐘，民眾如錯過電視直播或重播，可於發表會隔日至「南投縣選舉委員會YouTube頻道」觀看影音檔。

因應疫情考量，如候選人因COVID-19確診尚未解除隔離，可以視訊方式參加政見發表會，候選人可於應出席的政見發表會前一日下午5點前，備妥申請書及隔離通知書等文件，向選委會申請，申請視訊發表的候選人，應備妥可連網且具攝影及收音功能的電腦、手機或平板，視訊發言時間以現場電視轉播計時為準，每位候選人均為15分鐘。

依據南投縣第19屆縣長、南投縣議會第20屆議員選舉，公辦電視政見發表會實施要點規定，電視政見發表會現場，除主持人、候選人、監察小組人員、選務人員及錄影轉播工作人員外，其他人不得在現場，因此政見發表會當天謝絕其他人士入場，民眾可於中投有線電視第3頻道收看轉播，媒體及助選人員，可至縣政府綜合大樓親子放映室觀看實況轉播。

南投縣選委會提醒民眾，26日（投票日當天）凌晨起，不得使用簡訊、LINE等通訊軟體傳送競選簡訊，無論對象為不特定人或特定人，均屬投票日從事助選活動違規行為，請選民特別注意。