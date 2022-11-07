曹佑寧因《全明星運動會》被小朋友熟知、喜愛。（MyVideo提供）

任容萱（右2）很開心融入小朋友們。（MyVideo提供）

全新實境綜藝節目《回到小學那一天》，每集找來不同藝人嘉賓，重返小學校園生活，真心誠意與小學生交朋友並體驗不同課程，寫下充滿正能量的動人故事；其中3位嘉賓温昇豪、任容萱、曹佑寧分享小學生對他們的印象，任容萱笑說，因為她皮膚特別白又長得高，「他們會覺得我是從天上下來的，會一直想要親我、摸我。」温昇豪和曹佑寧則分別因《火神的眼淚》和《全明星運動會》被小朋友熟知喜愛，也都被一些小朋友們視為成長目標，分享未來想當演員或是厲害的運動員。

對於與一大群小學生相處，身為爸爸的温昇豪表示，一開始確實滿擔心的，「拍戲最怕拍寵物和小孩，因為最難控制，所以在出發前，覺得現場一定會一團亂，想到家裡已經要應付了，出門還要應付更多人，壓力就很大。」但沒想到他到現場，很快就融入小朋友們，陪著他們一起玩、一起鬧，「我完全享受和他們鬼混在一起，從家長、大哥哥的身份幼稚化，但那個過程很開心！」

曹佑寧也坦言事前覺得很擔心、壓力很大，「如果一、兩個我可以應付，但一下子面對一群就會覺得有困難，必須得跨出心裡的那一道牆，把自己也當成小學生，融入他們。」和他們鬼混在一起，從家長、大哥哥的身份幼稚化，但那個過程很開心！」

任容萱在事前選擇把自己「放空」，自然而然地融入小朋友們，「沒有什麼事情是需要提前準備的，也不預設立場，一切都是在現場很自然的感受。」被問擔心實境節目拍到自己很醜的一面嘛？她大方回答：「完全不在乎！我去蘭嶼小學第一天就下水了，還整個人很狼狽地跌入海裡，這都是生活中的體驗，很難得有這種機會回到小學體驗課程。」

而她的姊姊Selina也有參與該節目，比她還早錄製，姊姊就提醒她最後一天要準備衛生紙，因為會哭爆，她當時還半信半疑，想說才相處一下下怎麼會哭爆，結果等到她錄完要離別時，小朋友眨著眼問她「還會再回來嗎」，她的情緒瞬間湧上，「不要小看幾天的相處，真的會被小朋友純真、熱情的情感給打動。」

提及各自小學時期有什麼印象深刻事，曹佑寧分享，小學三年級時自然課要養小雞，同學們很開心的做了圍籬一起照顧，但沒想到才養了幾天，有天早上去看小雞，竟都被野狗咬死，他目擊滿地都是小雞屍體，大感衝擊，「那是我成長過程中，第一次體會到生命的離開。」任容萱則有感，現代科技發達，現在小朋友都有手機互用通訊軟體聯繫，但當年她小學時彼此只會留家裡電話號碼，畢業之後，同學基本上都失聯了，「以前很純真的情誼都沒有保留住，算是一個小小的遺憾」。《回到小學那一天》每周四晚上10點在MyVideo線上獨家播出。