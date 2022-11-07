大陸地產商龍光港股7日午後突然停牌，並未透露原因。此前據陸媒引述消息人士透露，龍光正推進境內債務全面重組展期，已於11月3日向機構投資人提交一份重組方案。若該方案獲准通過，將是首個房企境內債重組案例。不過，最終的方案仍然要與投資者進行確認溝通，預計今周出結果。

龍光7日下午1時02分突然停牌，停牌前升11.2％，報港幣（下同）0.495元，成交額為573萬元。

報導指，據從「H龍控04」債券持有人處所得到一份「關於召開深圳市龍光控股有限公司2019年公開發行公司債券（面向合格投資者）（第一期）、2022 年第一次債券持有人會議的通知」。該通知寫明，龍光計劃調整債券本息兌付安排，全部債券持有人的本金兌付時間將調整為自2022年11月10日起至2027年5月10日，從2025年6月開始，每季支付一次本金的10％，2027年3月份、5月份付15％。而多位境內券商投資者反饋，已經收到上述債券展期初步方案。

對於其他債務的展期方案，龍光境內債券融資組相關人士確認，目前境內債務已開始全面重組，與投資者溝通的初步方案為已經展期過的公司債券和ABS延長至2026年8月，2024年8月開始付第一筆5％的本金，此後按照季度逐筆償付本金，分別為2024年11月以及2025年2月、5月、8月、11月分別支付10％本金，2026年2月、5月、8月分別支付15％本金，共分9筆付清。而尚未到期的存續債券和ABS延長至2027年5月，從2025年6月開始，按季度逐筆償付10％至15％的本金。

龍光要求債券持有人於11月7日至11日期間，通過通訊表決方式，投票決議是否同意上述展期方案。

報導引述龍光控股境內債券融資組相關人士稱，目前龍光的境內債整體債務超過人民幣200億元，而當下房地產市場環境不佳、銷售不及預期，公司面臨流動性壓力。