元太（8069）受惠電子貨架標籤（ESL）主要客戶持續拉貨，第三季營收81.04億元，季增8.74％、年增84.31％，單季毛利率突破6成，大幅超越市場預期，單季每股稅後純益（EPS）3.72元，同樣遠高於市場共識，中信投顧看好電子紙長期發展趨勢，維持「買進」投資評等，推測合理股價由259元、大升至290元。

中信投顧認為，元太第三季毛利率大幅跳升，係因高毛利率之ESL占營收比重提升。原本估計ESL於第二、第三季占營收比重分別為50％與52％，然以第三季毛利率觀之，估計ESL占單季營收比重可能達60％，高度受惠大型零售業者導入ESL狀況優於預期。

法人看好，企業數位化、物聯網發展、節能減碳、彩色電子紙技術，翻轉電子紙產業向上起飛，ESL逐漸成為零售業者標準應用，成為元太最大成長動能，有助抵銷電子書業務受總體經濟局勢的負面影響。