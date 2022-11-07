甲文青「雙胞胎奶茶」以波霸珍珠搭Q彈小芋圓，滿足咀嚼控愛好。（摘自甲文青官網）

手搖飲店善於將時令水果入飲品，使整體滋味呈現自然鮮甜。大苑子也不例外，不只將雲林椪柑的酸甜滋味與錫蘭紅茶結合，更看好補身時機推出「桂圓系列」。甲文青則以「屏東九如上等檸檬」以及「南投鹿谷高品質青茶」作為茶飲基底，讓果香與茶香完美調和獲青睞，如今主打加料系列飲品「雙胞胎奶茶」，為咀嚼控增添新選擇。

大苑子因應季節推出最「著時」的飲品，將雲林椪柑與錫蘭紅茶混搭製成「鮮搾橘子紅茶」，售價70元，口感酸甜解膩，適合搭餐飲用；另冬季限定「桂圓紅棗茶」及「許慶良桂圓鮮奶茶」也將於11日回歸，標榜每杯桂圓都是嚴選歷經6天5夜人工翻焙而成的台南東山柴燒桂圓，香氣濃厚迷人，訴求口齒留香。

大苑子也將在7日於APP商城推出「2023年好兔相伴公益桌曆」，款式精緻可愛，特別結合保冷袋包裝，內附兩瓶250ml台產滋味六顆柳丁汁，讓顧客購買後可以輕鬆帶著走。買一組就可以和大苑子一起做公益做愛心，每本將捐出20元給公益團體，此外桌曆內還包含總優惠價值1390元的鮮果飲品優惠券。

用檸檬飲品打響名號的甲文青，近期主打加料系列飲品「雙胞胎奶茶」，每四小時新鮮現煮的波霸珍珠與Q彈小芋圓，搭配奶茶挑逗味蕾；另外「兩腳步奶茶」以珍珠、仙草再加上滑嫩布丁，讓喝飲料也能增添飽足感。