台灣是全世界唯一把「破布子」用來入菜的地方，葉杏珍藉此研發出「養海」這道菜餚。（文化局提供／李俊淇台南傳真）

麻豆因牧草品質佳產出高品質羊肉，因此研發出「火湯一畝田」。（文化局提供／李俊淇台南傳真）

2022米其林星級餐廳公布，而美食之都台南竟未能摘星，讓廚師葉杏珍反思台菜要如何接軌國際、又要能彰顯台南在地食材及風土特色，提出「顧食灶咖：食物設計研究計畫」獲得文化部補助，並和「台菜詩人」林祺豐共同設計6道在地美食，將於12日在顧食小舖工作室發表成果。

葉杏珍表示，倒風內海是沼澤與草原，丘陵與河海相交之地，約在現今的北門，鹽水，學甲，佳里，麻豆，下營，新營等地。此地不僅是西拉雅族麻豆社的所在地，後來漢人移民進駐，利用地型發展農、漁業，豐富的水、陸資源，讓農業發展條件更為細膩。

葉杏珍指出，台灣是全世界唯一把「破布子」用來入菜的地方，而食用破布子的飲食習慣應該早可追溯到6百年前的西拉雅族，藉此研發出「養海」這道菜餚；而如羊是一種對環境與食物都很敏感的動物，食百草但不吃施用農藥的作物，麻豆因牧草品質佳產出高品質羊肉，因此研發出「火湯一畝田」。

文化局表示，從9月份起，已舉行了2場食物設計工作坊與1場食材品評會，內容皆是透過新菜色的發表，牽引出菜餚中每道食材的在地來源與歷史淵源，讓每道色所展現的魅力更為豐富，不在侷限於味覺本身，而增加更多在地的知識與涵養，扣緊「食物設計」的精神，因此獲得個人社造獎勵補助。

葉杏珍以「味覺的複層地景－倒風內海」為主題，目前已開發「煙嵐頭盤」、「養海」、「菜園香」、「打開土窗」、「火湯一畝田」及「溫單尾」6道菜色，而相關田野調查記錄，將在12日台南中西區的顧食小舖中展出，歡迎大家前來參觀。