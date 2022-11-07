行政院長蘇貞昌7日到國家研究院太空中心，了解台灣首顆自製氣象衛星獵風者整備進度，蘇貞昌表示，政府全力支持太空產業，要讓台灣在太空佔有一席之地，期待獵風者衛星成為領頭羊，領軍台灣太空產業上太空。

蘇貞昌今天下午在行政院政務委員吳政忠、前瞻及應用科技處長陳國樑、國家實驗研究院院長林法正、太空中心主任吳宗信及新竹市代理市長陳章賢陪同下參訪國家太空中心。

蘇貞昌表示，1962年9月美國總統甘迺迪為了說服反對者，在德州萊斯大學發表《登月》演說，「我們努力這件事，不是因為它簡單，而是因為它不簡單」，只有在這個目標下，才能凝聚全國最頂級的技術與力量，7年後美國阿波羅11號就成功登陸月球，如今全世界已有9個國家能夠自行發射火箭。

台灣有自製火箭跟衛星的相關能量，半導體、電子資通訊及精密機械產業也有頂尖力量，他很榮幸在行政院長任內核定「第3期國家太空科技發展長程計畫」，通過太空法案設立太空中心，能和台灣頂級力量一起在國家太空產業上盡力，希望很快就能從太空守護台灣，並讓台灣在太空有一席之地，政府一定用盡全力。

陳章賢則表示，感謝蘇院長對新竹市的支持，預計投入1400億建設大新竹、推出5大計畫，包含五楊高向南延伸、竹科X基地、大車站、竹科寶山期擴建計畫、台61西濱快香山鳳鼻段等，目前都在計畫中。

他說，過去7年多來在前市長林智堅、前副市長沈慧虹帶領下，透過積極爭取中央計畫型補助，已經超過300億元，並將設計力導入公共建設，推動微水岸、步行城市、進擊的公園、新校園運動、公道三、兒童醫院等，獲得民眾高度肯定。

陳章賢強調，新竹市是台灣戰略城市，擁有竹科這個國家級的戰略產業基地，還有最先進的國家實驗研究院國家太空中心，從生活中的手機晶片，到尖端科技的太空衛星運作，都與新竹息息相關。

國科會主委吳政忠指出，獵風者是台灣第1顆氣象衛星，大部分氣象衛星都是跟國外購買，而福衛5號則是第1顆照相的衛星，另外還有1個通訊衛星，若3項都擁有的話，我國太空產業可以說越來越完整。

國家太空中心主任吳宗信並表示，獵風者衛星（TRITON）為太空中心自行設計、製造的衛星，原屬於福爾摩沙衛星7號計畫中的自主衛星（FORMOSAT-7R），後因任務調整而命名為「獵風者」。

獵風者任務酬載為自製「全球衛星導航系統反射接收儀（GNSS-R）」，在低地球軌道上蒐集由地表反射的全球導航衛星系統訊號，進行海氣交互作用、颱風強度預測等研究，由於台灣每年受颱風影響甚鉅，因此設定反演浪高、海面風速等資訊，進行颱風強度及路徑預測研究。

國科會指出，獵風者衛星為台灣繼福衛5號後的第2顆自製衛星，更是首顆自製氣象衛星，2014年完成初步設計、2015年完成關鍵設計、2017年開始組裝、今年7月組裝完成，現已完成各種動態測試，將進入最後全功能測試階段，預計11月底完成，確認所有功能正常。

待2023年1月初通過運送前審查會議後，於1月底起運至南美洲法屬圭亞那，3月搭乘法國亞利安太空公司（Arianespace）的織女星C型（VEGA C）火箭發射升空。