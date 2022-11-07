In #Dubai, the #Emaar skyscraper caught fire near the #BurjKhalifa, the tallest building in the world.



At the moment the fire was extinguished, there is no information about victims. pic.twitter.com/QtPmRBHSTq — NEXTA (@nexta_tv) November 7, 2022

阿拉伯聯合大公國第二大城杜拜（Dubai）今天凌晨驚傳火警，地點正位於世界之最「哈里發塔」旁一棟35層高樓，目前火勢已被撲滅，詳細原因及傷亡人數還有待警方查明。

綜合《今日印度》(India Today)、《獨立報》(The Independent)等外媒報導，事發地點位於世界第一高摩天大樓「哈里發塔」（Burj Khalifa）附近，由國內地產建商伊瑪爾(Emaar)所設計，隸屬8 Boulevard Walk公寓系列。當地時間7日凌晨2點20分，民眾拍下驚悚畫面，只見火勢一發不可收拾，直接蔓延燒到最高處，乍看宛如一根巨型火柱，濃煙直竄雲際，時不時還有著火的碎片掉落，警笛作響劃破寧靜的夜晚。

消防人員接獲通報隨即趕抵現場灌救，並於凌晨3時45分成功撲滅火勢，現在還能清楚看到建築物上遺留黑色焦痕，尚不清楚傷亡人數。由於近年杜拜發生多起大樓火警，外界將矛頭指向建物材料，引發安全疑慮；住在對面棟的居民從睡夢中被驚醒，還原當時整片夜空被點亮，建築物左側的火由下急速往上延燒，波及內部兩間房，還看到一些人緊急撤離至附近羅夫酒店(Rove hotel)。