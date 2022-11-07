在帝制時代，中國佛教曾多次遭到政治迫害，發生「教難」；推翻帝制、建立民國，中國佛教依舊遭到政治的干擾，甚至是迫害。

中國佛教會理事長淨耀11月5日演講「中國佛教的使命與未來」。（宋秉忠攝）

中國佛教會理事長淨耀5日受邀在「當代儒佛與人文關懷大師系列講座」上，演講「中國佛教的使命與未來」；他提到，中國千年的王權思想根深蒂固，民國建立後，政府宗教事務主管換了人、改了職稱，但對於管理佛教的觀念依舊是「王權」。

西方基督教因為有治外法權的保護，中央和地方政府不敢去動教堂財產及傳教士，但是佛教的處境就截然不同；淨耀指出，各地政府、軍閥強占寺廟，變成政府辦公室、倉庫、學校，僧人被迫還俗，甚至被強押當兵，全國到處可見。

星雲法師在「民國佛教史」中提到，1911年，天童寺敬安法師等人創設「中華佛教總會」，初步提出保護寺產、振興佛教的口號；太虛大師則提出佛教教產、教制、教理的三大革命，發表《整理僧伽制度論》，設立武昌、閩南佛學院及漢藏教理院，創辦《海潮音》、《人海燈》、《佛化報》、《佛化新青年》等雜誌，乃佛教革新運動最著力者。

國民政府遷台後，治政對佛教的干擾並未中止，就連被譽為被譽為「玄奘以來第一人」的印順法師（慈濟證嚴法師的依止師），也因為所著《佛法概論》被誣指為「隱含共匪宣傳毒素」，而被迫寫自白書承認錯誤。

除了王權思想對佛教的干擾外，淨耀也在演講中提到，中國宗法家族制造成中國佛教的「家庭化」、「傳子不傳賢」，特別是在關鍵的廟產繼承上。

淨耀指出，過去宗教團體所購置或受贈的不動產，因無法登記在宗教團體名下，被迫自然人名義登記，結果就出現住持親屬是寺廟所有人，在住持過世後，侵占廟產、驅趕僧侶之事。

就算寺廟所有人是僧人，也會因為「懷璧其罪」，遭到社會上有心人的算計，以致名聲被毀，廟產淪入私人權貴之手。

因此，在淨耀等人的長期奔走呼籲下，得到內政部長徐國勇的支持，而於今年5月20日由立院三讀通過《宗教團體以自然人名義登記不動產處理暫行條例》，在條例施行後2年內，宗教團體可提出申請，藉由囑託不動產更名或限制登記之行政作為，保全財產不會淪為私有。

不過，宗教團體若為寺廟籌備處、不動產尚未繳納移轉稅賦或為耕地的情形時，則只能在《條例》施行的10年期間內，暫時凍結登記名義人處分該不動產。並未完全滿足宗教界的期待。

全國宗教聯合發展基金會今年1月9日的第5屆第6次董事、監察人聯席會議曾建議政府，將10年的登記期限放寬到20至30年，以便宗教團體能從容處理複雜的不動產變更登記。

這也是為何淨耀在演講時形容，《條例》只解決佛教廟產變更登記「一半的問題」。

淨耀曾在2019年5月22日率團訪問梵蒂岡，並與教宗會面；這次會面給他最大的啟發就是，天主教對教士、神父的職前教育遠非台灣佛教界可及。

淨耀發現，有人佛經沒讀幾本、佛教基本教義也不懂，就剃頭出家成為「法師」，甚至因為根本不懂「法師」在佛教中的崇高地位（精通佛法，能為俗眾解說佛法者），而自封「大和尚」、「大法師」，破壞佛教在社會大眾心目中的形象。

不過，僧侶也是人，也有「色身」，會老病死，如果他們也要擔心生活，又如何能夠提升佛教的信仰品質；因此，淨耀近來多次與其他佛教長老會談，如何來落實僧侶的長照需求，希望將來能更進一步推廣到在家居士。