台中一名71歲李姓老翁透過交友軟體認識一名陸籍女子，雙方陷入熱戀，更以「親愛的」互稱。（台中市第二分局提供／馮惠宜台中傳真）

不管活到幾歲都期待愛情？台中一名71歲李姓老翁透過交友軟體認識一名陸籍女子，雙方陷入熱戀，更以「親愛的」互稱，對方還向李翁表示要來創業並與他長相廝守，隨身行李卻遭海關扣押，也要求李翁伸出援手代繳費用，新台幣1萬2800元時，李翁也急奔至銀行要匯款，幸行員察覺有異，趕緊通報警方及時攔阻。

（台中市第二分局提供）

台中市警察局第二分局育才派出所3日下午約兩點接獲三信商銀成功分行通報，稱有民眾要匯款時頻頻使用手機，舉止有異，可能遭到詐騙。

警方到場了解，發現李姓老翁10月初透過交友軟體認識一名在大陸的女子（Chen shining），雙方透過LINE頻繁熱訊聊天後陷入熱戀，雖未見過該名女子，李翁卻對該名女子的話深信不疑，當該名女子表示寄送來台的行李在海關遭到扣押，必須繳納手續費才能取回行李，李男不疑有他，只想到「親愛的」她馬上要來和他長相廝守，才前往銀行匯款。

員警聽完李翁描述，斷言這就是典型的詐騙手法，見李男還半信半疑，員警立即以手機搜尋相同詐騙手法的案例新聞向他宣導，還告知李男詐騙集團通常會透過網路主動加被害人好友，先是對被害人噓寒問暖，進而假意與被害人承諾交往，甚至互許終身，讓被害人以為遇到真愛，再編造各種理由向被害人請求金錢援助或邀請投資，其實都只是為了詐取錢財所編織的謊言。

李男這才恍然大悟，打消匯款念頭，及時保住老本，並在警方的勸說下封鎖該名網友，斷絕聯絡。