九合一大選倒數不到一個月，各縣市的市長候選人都摩拳擦掌的準備中，而首都台北更是萬眾矚目。而前台北市副市長、無黨籍台北市長候選人黃珊珊今（7）日就在臉書上表示「有了副市長的經歷，讓我相信自己能擔當市長的重任！」更哽咽指出，「我看到了這個城市的需要，我看到了人民的需要，我也看到了這個城市的問題，我也跟著市政府一起，解決了大家的問題！我們要讓台北繼續改變，改變成真！」引發討論。

黃珊珊在臉書上分享了一段影片，直言「有了副市長的經歷，讓我相信自己能擔當市長的重任！」黃珊珊強調，「我從基層來，我靠著自己的努力，最後成為了台北市議員」，黃珊珊更回憶，「我非常感謝柯文哲市長在3年前，帶我到台北市政府擔任副市長。我看到了這個城市的需要，我看到了人民的需要，我也看到了這個城市的問題，我也跟著市政府一起，解決了大家的問題！」

最後黃珊珊也說，「因為有這段經歷，讓我有勇氣、讓我有資格，讓我相信自己可以擔當台北市長的重任！」黃珊珊承諾，「柯文哲市長在台北，創造了一個改變政治文化的社會運動，開放政府、全民參與，這是我的信仰，也是我們共同的信念，我們要讓台北繼續改變，改變成真！」