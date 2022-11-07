融程電(3416)周一公布2022年10月營收達新台幣1.97億元，受到產業季節需求特性，而年增8.5%，但2022年9月營收歷史次高的基期高，導致月減27.2%。然而若以季度來看，2022年Q4營收仍會高於2021年Q4，下半年營運表現將優於上半年，公司營運規模可望再升級，帶動融程全年營運再戰新高。累計2022年1至10月營收為新台幣21.56億元，年增4.6%，第三季營業利益率達到20.8%，創下單季歷史新高，產業耕耘效益顯現。

受惠工業電腦市場接單長期剛性需求的強勁支撐下，有完備的解決方案與技術迎接產業新契機，訂單需求強勁且客戶粘著度高，歐美市場的客戶保持良好的拉貨力道，持續開發新應用領域應用，訂單能見度至明年且優於往年平均，預期全年毛利率維持高檔水準，維持全年營運續創新高目標。

從市場需求來看，新能源應用、工業自動化、船舶產業等專案客戶新訂單依然強勁，隨著缺料問題逐步緩解，提前規劃備料，目前針對交貨訂單積極備料趕貨，伴隨美元升值匯兌收益的挹注下，對Q4毛利率表現有信心，致力維持公司營運及營益率維持成長目標的正向展望。

展望後市，融程電的強固型平板業務將持續聚焦五大快速成長產業，即汽車檢測維修、倉儲物流、車載行動電腦、能源應用領域，與醫療保健。除強固平板的貢獻之外，強固筆電也加入營收的挹注，另外也積極投入公共安全應用，能源應用領域，充電站等雲端整合服務，針對客戶數位轉型應用服務，AIOT，類比轉數位通訊，5G和雲端整合，提供完整之解決方案，也會讓公司持續擴大營運版圖。因此，在多個成長引擎挹注下，融程電目標未來五年營收每年可維持穩定成長，營運將再締新猷。