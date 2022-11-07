台灣櫻花(9911)2022年第三季營收19.6億元，年增18.1%，稅後淨利2.5億元，年增11.8%，EPS達1.15元，前三季營收60.5億元，年增14.6%，稅後淨利7.5億元，年增4.5%，EPS達3.47元，營收獲利再創歷年同期新高。今年受通膨的影響，原物料價格高漲，銷貨成本大幅上揚，第三季毛利率33.4%，年減2.5%，季增0.9%，下半年原物料價格漸回跌，毛利率預期在營收成長帶動下逐季回升。

去年下半年在政府五倍券刺激及預期漲價心理效應下，廚衛電需求大幅拉升，加上通路緊抓商機加碼促銷，帶動櫻花熱水器及廚電配備銷售業績大幅成長；今年市場面回歸常態，下半年市場受到升息、高通膨等因素干擾影響，消費心態趨向保守。

緊接著第四季進入傳統銷售旺季，新品美膚沐浴熱水器及10月甫上市的近吸式油煙機雙雙熱銷，加上農曆年假期部分需求提前於第四季出貨影響，推升第四季的廚衛電銷售成長，預期今年全年的廚衛電營收仍將維持穩定成長力道。

整體廚房則受惠於新建案交屋潮挹注，新建案的大量出貨，加上廚藝生活館四代店的轉型效益的持續發酵，業績增長力道不減。此外，廚電配備也受惠房市交易熱絡帶動出貨，營收成長達雙位數。

新產品、新事業及新市場則在現有事業的穩定基礎支持下穩定順利發展。淨水產品因產品創新速度快及通路滲透率高，持續價量雙成長，業績激增態勢。家居因應房市高總價低坪數的小宅需求，規畫不同房型的裝修設計解決方案，深受客戶青睞，來客與營收同步成長。越南子公司因疫情回穩，業績相較於去年大幅成長，目前積極布建行銷通路，業績成長可期。