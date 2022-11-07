2022年珠海國際航展，將在11月8日至13日舉行，新展品的相關消息正陸續推出，比如中國國防工業(Chinese defense industry)將會展示一款配備自動槍砲的犬型機器人，顯示大陸相當關注無人遙控系統，並整合至武器的開發方面。

陸軍觀察(Army Recognition)報導，經常關注科技新聞的朋友就會注意到，美國波士頓動力(Boston Dynamics)所開發的四足步行機器人(犬型機器人、牛型機器人)，在經過多年的開發後，終於在2016年推出了商用品的Spot，它具有自動導航功能，以及在複雜地型的行走能力，目前主要的功能是環境調查。

美國幽靈機器人公司所推出的武裝機器狗。(圖/American Ghost Robotics)

波士頓動力一直拒絕將自家的機器人配裝武器，但其他公司則有配備輕武器犬型機器人。比如在2021年9月，美國幽靈機器人公司(American Ghost Robotics)推出了新版本的機器狗，配備6.5公釐「克里德莫爾」(Creedmoor) 突擊步槍。據該公司稱，他們的武裝機器狗能夠發射步槍，還能準確擊中1200公尺外的目標，雖然槍支有後座力，但由於機器狗的四足設計，所以射擊起來仍然相當穩定。

Discover Chinese dog robot armed with automatic cannon at AirShow China 2022 Zhuhai

中國大陸的科技部門顯然有意學習，也研發了這隻完成度相當高的機器狗，裝備了1挺大陸製的QBB-97輕機槍，該槍每分鐘可發射650發子彈，射程400公尺。報導稱，利用秘密空投的方式，將機器狗散布到敵區，可以在突擊作戰時，提供意想不到的火力支援。

珠海航展上還有安裝自動砲系統另一種新型犬型機器人，由於自動砲的的重量和後座力更大，因此這隻狗在發射時會先「坐下來」穩定身體，射擊完成後再繼續移動。

大陸軍方對這種新型態軍事裝備表現出極大的興趣，這些裝備能夠通過遙控，或完全自主模式執行戰鬥任務。