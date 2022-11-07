國民黨北市議員徐巧芯昨深夜拋出陳時中手牽美魔女人妻醫師照片，蔣萬安也加碼轟，有媒體被施壓不能刊登這照片。而黃珊珊競選辦公室策略長翟本喬，今在臉書表示，自己早就收到過這組照片，但爆料人的動機不明，如僅國民黨籍候選人蔣萬安團隊策略一變再變，證明「蔣萬安不是一個好律師，也不會是一個好市長」

翟本喬今日中午在臉書發文「蔣萬安不是一個好律師，也不會是一個好市長」。他列出時間軸，指徐巧芯昨晚發文先提供一張「時指緊扣」的照片，接著二度發文，並將事件定調為「鹹豬手」。而蔣萬安辦公室看似也接力，發出新聞稿將事件主軸改為「有人對媒體施壓不能登這些照片」。

翟本喬表示，其實這份照片在網路流傳早就有一段時間，「10／6事件發生後幾天，就有匿名帳號寄給我，但沒有說明整件事情是怎麼回事。我當然有去查證，但結果顯示其中並沒有什麼應該作為選舉議題的事項，爆料人的動機也不明，所以我根本沒有提出到團隊去討論。」

翟本喬分析，蔣萬安的團隊，在發文前顯然沒有好好計畫，而他們的發文定調演變，也顯示半路上察覺事情不對勁，但為時已晚。事先沒有完整查證，無法將對方一擊斃命，代表蔣萬安不熟訴訟戰術，這也可以由他對自己事務所的介紹「我們都是商務律師，主要提供非訟方面的法律顧問」看出來。做為一個市長候選人，要能夠掌握全盤的規畫，而不是且戰且走，一變再變。

翟本喬最後也喊話「討厭陳時中，不代表一定要投給蔣萬安；對蔣萬安不滿，也不代表一定要投給陳時中。你們，都可以投給黃珊珊。」