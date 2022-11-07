材料－KY（4763）因新單、新產效益發酵，出貨動能持穩推進，10月營收4.12億元，年增83％，連三個月業績延續4億元以上高檔態勢；前10月營收34.52億元，年增59％。

材料－KY預計第四季於台灣投資研發中心，研發可生物降解材料。另，因應訂單需求，材料－KY擬再擴充絲束及醋片產能，並建置醋酸纖維長絲及三醋酸纖維產能，擴大耕耘大陸醋酸纖維女裝面料需求及液晶顯示偏光片產能需求。

材料－KY生產絲束、醋片及醋酐，在寡占市場中以垂直整合且獨立的方式運作。2021年營收絲束約占65％，醋片約34％，醋酐約1％。

材料－KY3月初完成4,000噸絲束產能擴增，新產能貢獻營收，及眼鏡用塑料級醋片需求強勁，暨醋酐開始批量出貨。

材料－KY指出，絲束是製造香菸濾嘴的重要原料，醋片主用於生產絲束和眼鏡鏡框，醋酐是生產醋片的原料。我們產品出口超過50個國家，並以新興市場為主要目標市場。

由於貿易戰再次升溫使產業鏈重組情勢加劇，地緣政治情勢變化，全世界供應鏈已重新排序，除絲束可望持續受惠外，亦看好醋片在中國內需市場，長期成長趨勢。