故宮發生文物毀損問題，引發關注。立法院教育及文化委員會7日前往故宮考察，故宮院長吳密察（右）陪同立法院教育及文化委員會召委鄭正鈐（右二）視察山洞庫房、書畫庫房、銅器庫房及修護室。（劉宗龍攝）

立院教育文化委員會7日考察故宮庫房文物保存及管理情形，了解包括山洞庫房、瓷器庫房、書畫庫房、青銅器庫房及修護室的作業方式。其中修護室中可見近日引起軒然大波的「明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」正在進行維修。

故宮登錄保存處維護科助理研究員林永欽員指出，以該瓷碗而言，約3周的工時可修復，「高溫瓷器修復相對單純」該碗預計下周即能修復完成。而依據當代修復主流作法，修復以展廳觀眾看的距離，約半公尺內無明顯痕跡為宜，但不會全然修復至沒有痕跡。

林永欽亦表示，因故宮的瓷器仍有研究時持拿的需求，因此修復時仍要保留破損處可辨識，肉眼可見的程度，一方面是基於文物安全的考量，另一方面就修復倫理而言，也會留有加工痕跡，未來再進行維護時，外加物均可逆移除。而維修瓷器最花時間的是選色上色，「除了顏色要正確，還要保留瓷器上釉色的透明感」。