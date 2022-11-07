國民黨台北市議員徐巧芯6日發布數張照片，稱民進黨台北市長候選人陳時中「鹹豬手」，對台北市聯醫松德院區副院長李雅玲牽手、摟肩。陳時中政策小組召集人管碧玲也在臉書回擊，指某張照片被遮擋男子的髮際線位置不同，但被徐巧芯留言說「可是我有影片」管碧玲隨即篩除圖片。但媒體人「文翔政論」則PO出綠媒報導截圖，備份了管碧玲「頭髮卻沒有『造』好」的護航說詞。管碧玲則改口說，有沒有變造都無損於徐巧芯的惡質操作。

管碧玲7日在臉書發文附圖指稱「髮際線位置與陳時中不同」，並嗆聲「徐巧芯下跪求饒，都不必原諒她！更多的照片出來了，那是走到有高低差、階梯的路面時，大家互相扶持的溫暖鏡頭！」她指出，當時紙風車執行長張敏宜在關照丁金聰，李雅玲及現任紙風車劇團團長任建誠在關照著陳時中，「是副院長（李雅玲）牽著阿中，不是阿中牽著副院長！」走路時候大家互相關照著安全的美德，被抹黑成齷齪邪惡的造假胡說。

對此，徐巧芯在管碧玲的PO文下方留言表示：「可是我有影片耶！走出門的時候就攬牢牢了呀。只是還沒公布而已。所以你會被打臉，我不會下跪求饒。BTW為什麼妳不敢放這張」，PO出另一張明顯可辨識為陳時中的左半身照。之後管碧玲將關於指稱髮際線造假的相關圖片撤下，並再度發文怒轟，有沒有變造都無損於徐巧芯的惡質操作，傷害聯醫無辜的好醫師，只因為政治利益，「再說一次，下跪求饒，都無法原諒！」

管碧玲雖刪除圖片，但文翔政論發現綠媒報導已將「髮際線」分析圖截圖備份，在臉書PO文附圖寫道：管碧玲說徐巧芯照片是變造，連頭髮都沒造好，林宜瑾還留言說好險阿中頭髮多，嗆徐巧芯說下跪求饒都不必原諒。結果徐巧芯留言說她有影片之後，管碧玲整段論述就刪掉了，還好一條龍的中央廚房很盡責的做好了備份。