雲林縣西螺果菜市場董事長鄭玲惠（右），示範如何使用塑膠摺疊籃。（張朝欣攝）

農委會推廣蔬果包材循環再利用，計畫以農用蔬果新式摺疊籃取代現有紙箱，藉以提升蔬果銷售品質，降低1次性使用廢棄物，7日在雲林縣西螺果菜市場舉辦「塑膠摺疊籃」推廣說明會，農委會主委陳吉仲表示摺疊籃相關租借制度已於今年10月正式上路，將可降低農民運銷成本，提升農民收益。

「塑膠摺疊籃」推廣說明會由陳吉仲、立委劉建國、西螺果菜市場董事長鄭玲惠、二崙果菜合作社主席鍾錮鈿等人共同主持，向農民解說塑膠摺疊籃的優點、使用方式、租借制度等，數十名農民到場與會，親自體驗摺疊籃與傳統紙箱的不同之處。

陳吉仲表示，摺疊籃的使用已在北農運作成功，所以特地到全台最大蔬果產區雲林縣持續推廣，目前二崙果菜合作社、二崙農會都已配合北農使用摺疊籃，希望有愈來愈多合作社共同參與，讓好的政策具體落實到每個地方，農委會將藉由補助，讓摺疊籃的成本比紙箱更低，全台一體適用。

劉建國說，西螺果菜市場提供全台4成的蔬果，希望讓更多農民知道摺疊籃的訊息，摺疊籃可減少紙箱的使用，對台灣的淨零排放有很大的幫助，同時減輕農民包材負擔，不僅農委會要支持，相關部會也應該要一起來推動，他會持續向行政院反映，讓摺疊籃的推廣更快速全面。

鍾錮鈿指出，摺疊籃與紙箱相比，更加堅固可重複使用；通風性佳，有利於建立農產品冷鏈供應體系，提升蔬果賣相及品質；規格化搭配棧板，也利於蔬果運銷自動化與機械倉儲，可說是好處多多。