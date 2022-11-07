必礦科技公司總裁林秉文日前因涉嫌洗錢防制法，被新北地檢署指揮刑事局查辦，複訊後300萬交保。同時他也被前立委與媒體踢爆，2017年在陳檡文還是警政署警政委員時，帶陳一起進入信義區的高級招待所，並影射有女陪侍。林秉文7日澄清，他和陳檡文是朋友，「絕對是朋友關係」，但當天他不知陳在情蒐，雖然對方有問一些事，但他也要保護其他朋友，畢竟陳的身分比較敏感，但強調那是一場單純的聚會。

林秉文今天下午在必礦科技公司舉行記者會，除對檢警偵辦他涉嫌洗錢、地下匯兌等罪嫌喊冤外，媒體關注他與陳檡文的關係、以及5年前的那場招待所晚宴。

林秉文說，5年多前的事，那時他主要在澳門，回台灣有飯局聚餐，沒想像的複雜，「我可以找出那天有誰，不是想像的那樣。」他反問，「誰沒有朋友，我不能交朋友？」他說，窮的、有錢的、有勢力的，我都交，輿論別亂扣帽子 。

他強調，只是影片出來，輿論就判斷這是錯誤的，「難道我們都不能吃飯？」他說，與陳檡文公開場合吃過很多次飯，這樣（指爆料）以後誰敢跟我做朋友？

至於陳檡文對外解釋當天是奉命「情蒐白狼」，林秉文表示，他不知道有這回事（情資），當天陳稍微有問他，「對於某些人有什麼看法？認識嗎？近況如何？」之類的，就像朋友聊天。

林說，「他有他用意，但我也會保護我朋友。」畢竟他比較敏感，不過我們是朋友關係，絕對是朋友的關係。

他再三強調，那是一場單純的聚會，該處3層樓，3樓有休息房間、泡茶區，2樓是撞球與唱歌喝酒區，1樓吃飯。他說，記得當天陳吃完飯就走，連2樓都沒上去，他很確定，還反問：「誰能提出證明，有誰坐在他旁邊？」強調當時在座都是朋友。

陳檡文被爆料在2017年8月24日與林秉文等業者，出入信義區高檔招待所，被前立委質疑狠狠打臉蔡英文總統宣示的「終結黑金」。陳解釋是奉命情蒐白狼，但內政部表示，已由政風室展開調查，陳也坦然接受。

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