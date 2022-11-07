台南市政府與中央合作，將閒置多年的鹽水岸內糖廠活化，打造台灣歷史時代劇拍片所需場景，如《斯卡羅》等影視作品都以此作為取景地，今年春節期間，市府開放遊客入場參觀，獲得熱烈回響，配合岸內糖廠影視基地的開發，市府工務局向中央申請2600萬元經費補助拓寬基地外的聯外道路，將可大大提升道路品質和便利性。

岸內影視基地鄰近橋南老街、月津港、八角樓等鹽水別具特色的景區，自《斯卡羅》開播後，引起許多劇迷想一窺拍攝場景，因為園內保留劇中漢人市街的場景，去年、今年初市府曾開放民眾購票參觀，限量名額場場秒殺，但由於基地許多硬體設施正在施工中，故目前未對外開放。

這期間，市府除了讓基地內設施更完善，也積極優化基地外道路；工務局表示，原本聯外道路寬度僅約6公尺，因為路寬不足，造成雙向會車困難，尤其對遊覽車等大型車輛，因此爭取內政部營建署前瞻計畫「提升道路品質計畫2.0」補助，把聯外道路拓寬至12公尺，同時一併改善岸內國小周邊道路品質。

工務局說，岸內糖廠影視基地聯外道路兩側有部分私有地，拓寬道路需價購開闢，市府將與地主達成協議後，辦理工程發包作業。此外，現況道路兩側種有35株菩提樹，經邀請樹木專家現地勘查，評估僅9株樹形完整且健康度較佳適合移植，後續處置方案，將與護樹團體討論後做最後決定。

工務局表示，目前工程設計由內政部營建署審議修正中，預計明年開工。