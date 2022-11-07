高雄輕軌新路段因為「龍貓隧道｣爆紅，吸引許多民眾選擇搭列車前去朝聖。根據今日高捷公司公布輕軌運量統計，10月的運量高達67萬9577人，日均運量高達2萬1922人，創下歷史新高。高捷公司表示，因新路段試營運提高了基礎運量，以及龍貓隧道、台灣設計展等因素，造成許多民眾前來搭乘。

根據高捷公司官網公布的輕軌運量統計，10月運量高達67萬9577人，日均運量高達2萬1922人，打破2021年2月間日均量2萬1258人，月運量更是相差8萬4341人，創造輕軌運量新高紀錄。

對於運量創新高，高捷公司表示，因10月新路段試營運提高了基礎運量，龍貓隧道與蜜柑號列車更是拍照追逐對象，造成許多民眾前來搭乘，另外適逢台灣設計節在駁二舉行，許多民眾也選擇搭乘輕軌參展，當月周末假日平均日運量更高達3.5萬。

對於輕軌愈多人搭乘，輕軌是否有相對應的方案？高捷公司表示，目前的班距對於平假日的人潮尚能符合需求，倘若遇到大型活動，高捷均會配合機動性加密班距或延後收班時間。