研華（2395）7日公布10月合併營收57.36億元，年增14.46％，月減10.5％。累計前10月合併營收572.94億元，較去年同期成長19.64％，10月、前10月營收皆創同期新高。

研華表示，以區域別來看，10月營收以歐洲及日本市場表現最佳，年對年分別成長5％及25％，然而因去年基期較高，以及客戶拉貨轉趨保守，北美、中國、台灣及新興市場營收年對年小幅衰退。

事業群表現方面，以應用電腦事業群（ACG）表現最佳，較去年同期成長33％。而工業物聯網事業群（IIoT）及嵌入式物聯網平台事業群（EIoT）年對年呈現個位數增長。

累計前10月營收表現，研華北美、歐洲及新興市場最為強勁，年成長各為28％、21％及24％。各事業群表現方面，應用電腦事業群（ACG）、物聯雲暨影像科技事業群（ICVG）、服務物聯網事業群（SIoT）及嵌入式物聯網平台事業群（EIoT）皆呈現雙位數增長，年對年分別成長53％、21％、26％及17％。

研華指出，10月接單／出貨比值（B／B Ratio）為0.95，較9月回溫，累計前10月BB Ratio為1.06。