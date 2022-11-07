台中市日前有民眾在羽球館運動時突然倒地，已沒有呼吸、心跳，消防局立即派遣黎明92救護車前往執行OHCA救護，119指揮中心派遣員同時於線上透過電話擴音指導在場民眾執行心肺復甦術，救護人員約於5分鐘後抵達現場。

消防局指出，由於透過線上DA-CPR，救護人員到場時34歲林姓患者已恢復意識，高級救護技術員曾敬祐、陳昱璁等員立即為患者施行12導程心電圖心律監測呈現致命型心律不整，若未立即處置，隨時將會再次轉為OHCA。

曾員隨即將12導程心電圖資料同步上傳至消防局救護人員，同意進行同步電擊整流作業，並經家屬與患者允許後執行，患者電擊後成功恢復正常心律，後續送往中山醫學大學附設醫院救治。

消防局表示，對心跳停止的OHCA患者應立即施以急救措施，人類腦細胞在4分鐘內開始缺氧死亡，10分鐘內腦死，如果能儘早求救呼叫119、儘早實施高品質CPR，儘早實施AED電擊去顫、儘早實施高級心臟救命術（ACLS）、整合性復甦後照護及復原，則OHCA患者救活率相當高；如果其中一個環節錯誤或無法連結，生存之鏈就無法形成。

林男因倒地時旁邊剛好有人幫忙報案啟動緊急應變，後續又透過線上指導DA-CPR，救護車到場時發現為心律不整，立即施以電流整律同步電擊後送到醫院更進階醫療照護，是成功案例，也是消防局首次透過線上醫師指導救護員對有意識清醒的病患實施同步電擊整流。