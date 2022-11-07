侯友宜表示，警方絕對會全力打擊，把案件中所有該負責的罪犯抓起來。（李奇叡攝）

新北市刑大偵破台版柬埔寨詐團，逮獲23名嫌犯，並持續追查幕後不法份子，新北市長侯友宜今天前往刑大慰勉，他表示，警方絕對會全力打擊，把案件中所有該負責的罪犯抓起來，一個都不能逃過法網的追訴。

警方在此案中逮獲35歲主謀陳樺韋，雖手段兇殘，但警方清查後發現他並無幫派註記，記者詢問，外界覺得可能有黑幫操控，侯友宜怎麼看？侯友宜表示，新北市警方非常辛苦，連續一個禮拜都不眠不休，就是要全力打擊可惡的犯罪集團，居然私刑凌虐人犯，拘禁被害者，拘禁施虐我們這些人頭戶，讓被害者造成死亡，非常可惡，所以這次他特別到新北市刑大，給他們鼓勵加油打氣，「所有的這些犯罪集團，我們全力打擊，一個都不留，不管他是哪個黑道幫派，全力掃蕩、壓制，對這些迫害治安的不法分子，絕對零容忍」。

侯友宜說，要謝謝新北市警方的辛苦，不斷努力維護治安，後續還有一些工作，還有賴警方繼續往前走，大家全力以赴，「所有同仁真的謝謝你們，市長很感恩，尤其在選舉這段期間，又要維護選舉的治安，又要打擊犯罪，所以他們可以說全力以赴守護新北市，也守護我們全台灣的治安，大家一起加油」。

至於法務部督請高檢署全面清查個案，要求斷源溯根、斬斷金流，徹底消滅犯罪組織，侯友宜指出，其實新北市警察在第一時間接到情資就立即啟動，全力以團隊的精神，來消滅整個黑道或是犯罪的詐團，這就是最好的一個典範，立即把他們壓制，「後面如果還沒有釐清的犯罪事實，警方絕對不會放棄，會全力追擊，把案件所有該負責任的這些犯罪者，絕對一個都不能逃過法網的追訴」。