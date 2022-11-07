桃園大溪月眉休閒農業園區推奉茶服務鼓勵遊客自備水壺。(呂筱蟬攝)

2022桃園花彩節12日將在大溪月眉休閒農業區登場，該活動每年吸引眾多遊客造訪，但隨著遊客量增多垃圾也大量增加，大溪月眉休閒農業發展協會與奉茶行動App平台合作，整合休區內8家業者推動免費奉茶服務，鼓勵遊客造訪時自備水壺，民眾喝水更加方便，達到源頭減塑「全民綠生活」目的。

大溪區月眉休閒農業發展協會執行長陳玟伶說，自成立月眉休閒農業區以來，致力推廣新型態的休閒農業體驗，將綠色農遊概念導入農事體驗、食農教育中，而休區內除有國定古蹟李騰芳古宅外，還有近年爆紅的月眉人工溼地落羽松秘境和山豬湖生態園區，之後還有中庄吊橋即將開放，以及花彩節登場，都將迎接更多遊客造訪。

她也說，遊客變多也增加困擾，尤其是飲料罐垃圾隨處可見，根據統計，台灣每年有10億瓶瓶裝水被製造生產，只要每年減少1％瓶裝水使用，就可以減量近895公噸的二氧化碳，透過休區內友善企業墊一店的引介，認識奉茶行動App，休區內許多店家覺得有意義加入奉茶行動，自費在門口裝設飲水機，呼籲民眾「我帶水壺我驕傲」隨時都能找到地方加水，期盼帶頭影響更多民眾讓環境變得更好。

8家加入奉茶的商家，包含月眉遊客中心、墊一店、月眉阿嬤、桐興園花園、金興蘭園、春草舒願、香滿園餐廳及大嵙涵民宿。