民進黨台北市長候選人陳時中昨（6）日遭國民黨台北市議員徐巧芯踢爆，日前在餐敘過後，摟著已婚的北市聯醫松德院區副院長李雅玲。前立委郭正亮直言，最詭異的是媒體在10月6日就拍到了，但為何沒有登？並且重點是誰主動？「這是你去摟人家，是你去十指緊扣人家」，「情有可原的是老公站在旁邊，可是就是怪怪的！」

郭正亮今（7）日在中天電視《大新聞大爆掛》指出，最詭異的是媒體在10月6日就拍到了，但為何沒有登？是否因為消息已經外流？所以有相關方面的人施壓或勸說？事實上很多人有看到，只是媒體沒有登，選擇到辯論之後流出照片，這比較值得討論，用意何在？也很難說是誰丟出來的。

郭正亮認為，林楚茵的回應最離譜，說是蔣陣營偷拍，這簡直是離譜到極點！林楚茵是媒體界出身，對這些照片到現在都不知道？代表隊軍情掌握不好。「我聽到有照片，但媒體沒有登」，郭正亮笑稱，林楚茵竟然還要凹是蔣陣營拍的，實在太好笑了！

郭正亮分析，他自己選舉過，如果是選民過來摟，可以不動，因為選民靠過來沒有辦法，這叫欣然接受；「這是你去摟人家，是你去十指緊扣人家」，這是主被動的問題。郭強調，十指緊扣有時候是不小心，有時候會碰到，重點是誰主動！主被動外界看得出來！「主要就是用力摟住她！情有可原的是老公站在旁邊，可是就是怪怪的！」

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