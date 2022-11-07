日前由旺旺中時文化傳媒指導，台灣青年創客協會主辦，工商時報、詠凌律師事務所協辦的2022亞洲創新創業發展大賽第一階段審查，邀請到了六位在不同領域上的專家評審們針對近百件項目進行審查。

大賽組委會表示，相較與往年不同的是，今年徵集的參賽項目涵蓋的範圍更廣，除了往年可以看到的IT應用產業、大健康產業等，伴隨著元宇宙的熱潮，今年度也增加了許多有關於元宇宙的新興項目，不論是在AR、VR抑或是XR的應用上，都有許多讓人驚艷及又讚嘆的項目，今年的項目多元且豐富，眾多的項目中除了台灣覆蓋了北中南等各地區的新創團隊積極參與外，更有來自大陸、香港、澳門等地的參賽項目，而其中則還有來自波蘭的新創團隊的以創新的人體工學鍵盤作為參賽項目報名參與本次大賽。足以可見近年來全世界不論是經濟還是生活雖受到疫情影響，但青年們對於創新、創業及追逐夢想的動力，卻不會因此停下腳步。

本屆大賽吸引來自波蘭華沙的創業團隊共同參與。(圖／參賽團隊提供)

本屆大賽預計將於11月底舉辦複決審，並將於12月舉辦頒獎典禮及創新論壇，後續將持續在相關平台上舉辦未來產業的發展趨勢的沙龍與論壇，歡迎對於創新創業抑或是創意有興趣的有志青年共同參與。相關訊息請參閱2022亞洲創新創業發展大賽官網。

2022亞洲創新創業發展大賽為促進有志青年更廣大的創業機會與生涯挑戰，期盼發掘並支持具有潛力和創新力的新創企業及團隊，結合產官學各界共同搭起區域的創新創業交流大平台。