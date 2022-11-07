九合一大選倒數不到一個月，各縣市的市長候選人都摩拳擦掌的準備中，其中桃園的選情也進入白熱化的階段，而國民黨桃園市長候選人張善政今（7）日就在臉書上呼籲民眾11月26日時出門投票，更強調「大家對民進黨執政實在太失望，尤其是桃園，不能說是永遠民進黨執政，應該換人換黨做做看」，引發討論。

張善政在臉書上PO出一篇「桃園換人換黨來做，讓善良、專業的來！」的文章表示，「大家對民進黨執政實在太失望，尤其是桃園，不能說是永遠民進黨執政，應該換人換黨做做看」，趙少康董事長是媒體、電視上大家非常重視的一位意見領袖，能和他一起來桃園掃街拜票，張善政強調「我非常珍惜這個機會，也謝謝他，精準說出了大家的心聲」。

趙少康也提到，有人說「張善政不是那麼會選舉、講話，最重要是會做事，能把市長做好才重要，難道要選一個沒有能力、不會做事、沒有品德，很會選舉的人？」張善政也強調，選舉是要「選賢與能」，如果不能讓桃園、讓家鄉變得更好，選舉就失去了意義。民眾的權利，更不能睡著。

最後，張善政也向民眾喊話「這場選舉，是桃園未來以及我們對台灣社會價值的選擇。11月26日，一起出門投票，換人換黨來做，這一次讓善良、專業的來！」