因應高科技產業布局及儲備產業用地，打造南台灣科技廊帶，由國科會帶頭開發「南部科學園區嘉義園區」，今(7)日進入環評初審，然而環評委員要求在園區自行籌措電力、強化空污及溫室氣體排放量增量抵換計畫等之下，本次初審決議補正再審。

「南科嘉義園區」位於嘉義縣太保市，面積約88公頃，產業定位以精準健康、智慧載具、智慧農業、其他新興科技等為主，規劃將引進產業如積體電路、光電、電腦及周邊、通訊、 精密機械及生物技術等6大產業，預計引進就業人數4900至5700人。

根據開發單位規劃，園區總用電量約為6.7萬kW，用電需求經台電公司同意供給；再生能源用電契約容量800kW以上之廠商，其再生能源義務裝置容量以該用戶前年度平均契約容量的20％計算，採設置太陽光電發電設備、購買再生能源電力及憑證、設置儲能設施或繳納代金等方式來履行義務。

環評委員程淑芬表示，即使台電同意可供電，然而國內供電吃緊，同時也有許多園區在開發當中，能源使用上應開源節流和自籌電力。

另有幾位環委指出，科學園區的開發應強化空氣污染物及溫室氣體排放量增量的抵換計畫，並評估再提高運輸車輛及施工機具取得自主管理標章比率。

本次初審在環委要求若開發單位無法取得所需電力，或無法達成再生能源使用目標時，必須將自行籌措電力的相關影響納入評估，並評估加嚴放流水重金屬排放標準、強化進駐產業的廢棄物減量及資源循環零廢棄之規劃等，決議補正再審。