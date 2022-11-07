DigiAsia數位亞洲大會2年一次的盛會，即將在11月17日至19日於花博公園流行館舉行!! 大會內容貼近數位產業與創新創業趨勢發展，整合人文與科技，融合創意與創新!

今年 DigiAsia 以「Web3 Rhapsody 狂想曲」為題，因應隨著web3的環境及發展日益蓬勃，虛擬實境、動態捕捉技術演進，引發大眾好奇，人們在虛實間穿梭更加頻繁，而AR/VR/XR, Metaverse, Crypto Economy, NFT, Immersive Entertainment, Gaming 等應用，影響廣告、媒體與行銷相關產業未來朝向多元結合創新科技工具、數位技術應用在品牌行銷商業模式，打造出新溝通場景、新商業及消費模式。

活動中邀請來自台、日、德、美、加、韓20位以上的國內外領域專家，包含：Dentsu、Yahoo、Omnicom Media Group、Audi、HTC VIVE ORIGINALS、HAKUHODO、Twitch、Meta、LINE、CNN、Google、Mindshare、cacaFly、WT及MaiCoin等；以及在Web3領域具國際級實力的虛擬應用技術團隊，包含：BiiLabs、RedPill Lab、Demiverse、OSENSE及NoPFP實驗室，向亞洲各國展現台灣堅強的實力與能量。

會場並設品牌展區，包含：Yahoo、HTC、LINE、Red Pill Lab、OSENSE、天衍互動、方略電子、Demiverse及MaiCoin Group；2樓沉浸體驗區則邀請到Yahoo及Meta打造體驗空間，讓您親身體驗AR/VR，或直接走進虛擬場景，快來親自感受吧 ! (資料來源／時報奬執委會提供)

更多活動資訊： 日期為2022年11月17日(四)-11月19日(六)，09:30~18:00，地點於花博公園流行館 (地址：台北市中山區玉門街1號)。