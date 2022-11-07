中市府教育局推動國際教育，日前於台中市西區大墩文化中心舉辦「英語讀者劇場（Reader’s Theater）」比賽，明道中學8位學生組隊在台中市讀劇比賽私校組中，榮獲第1名；明道中學國中部主任林芳如表示，參賽過程皆是孩子的重要收穫。

「英語讀者劇場（Reader’s Theater）」比賽是藉由類廣播劇形式，學生們以標準發音及活潑語調呈現故事題材，讓觀眾宛如劇本中的角色一樣「聲」歷其境，今年共有45所國中、逾400位學生參加；明道中學國中部學生江立恩、李小蓉、林郁皓、高司崛、陳柏宇、黃薇真、傅音綺與羅子郡等通過校內甄選代表參賽。

8位同學的原創劇本「The Magic Microphone」極富創意與戲劇張力，描述線上課程造成學生與父母間的衝突、同學間的誤解及師生問題，幸有神奇麥克風的出現，指導每個孩子找到方向，並傳達出用感同身受、真誠、有禮的態度與人「溝通」，才是解決問題的不二法門。

明道中學指出，國中部每年皆熱血參與，因此選手自校內初選競爭就十分激烈，須過關斬將才能成為當年代表選手；訓練期間師生們腦力激盪，用英文編寫劇本、講述故事，從劇本發想、演出訓練、調整發音、動作設計等不斷精進，最終才能完美呈現。

明道中學表示，今年明道中學參賽的都是國二、國一的同學，排練過程中還會在家對著鏡子練習，同一句台詞用生氣、開心等多種情感表現，將讀劇演出投入情感並搭配肢體動作，過程中更不斷突破自己；學生們皆表示，自己的台風、膽量都有明顯進步，也推薦學弟妹們未來積極參加讀劇比賽，享受其中。

此次參賽由英文科老師巫淑環、林函爾與ESL的Teacher Peter擔任指導老師，希望藉英文讀劇排演，將語言應用在生活當中，讓英文更加貼近學生。

明道中學國中部主任林芳如表示，明道國中部除數理表現優異，人文發展更是學校一大重點，明道中學在台中市英文讀者劇場連續多年皆榮獲佳績，而選手享受比賽的準備過程、學長姐們樂於經驗傳承，學弟妹能把握機會越來越進步，都是孩子的重要收穫。