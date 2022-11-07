國內首檔「ESG」台股ETF元大臺灣ESG永續（00850），公告今年度配息金額為1.48元，以7日收盤價27.56元計算，殖利率達5.37％，改寫2019年掛牌以來新高，15日為除息前最後買進日，並於16日除息。

元大臺灣ESG永續ETF追蹤「臺灣永續指數」，網羅台灣各產業的ESG資優生，由於台股市值前段班企業多在ESG領域有卓越成績，因此00850的主要持股與國民ETF 0050相似，但股價只約有0050的四分之一，因此有「小0050」之稱。在ESG特色加上平易近人的價格下，00850長期深獲小資族青睞，為證交所定期定額交易戶數前十的ETF。

今年以來受到全球通膨加劇導致各國強升息下，各國股市包含台股皆呈現空頭格局，然而台股投資價值已漸漸浮現，以00850為例，目前成分股本益比已跌至8.97倍，遠低於歷史平均的15.52倍，建議投資人可以逢低分批進場布局。

00850所追蹤的臺灣永續指數，是由富時羅素指數公司與臺灣指數公司所共同編製，指數評鑑模型聚焦ESG面向，成分股評分重點包含企業應對氣候變遷、水資源使用等14項風險管理主題，選取台股各產業於ESG評級較高之公司，並排除無編寫企業社會責任報告書，及股東權益報酬率（ROE）為負的企業後，透過市值加權方式決定成分股權重。

元大投信指出，隨著各主要國家政策、大型企業發展日漸圍繞在履行ESG，單純追求股東利益最大化不再是唯一選項，當ESG從「需要」轉為「必要」，ESG資優企業未來將更容易獲得供應鏈訂單與資本市場的青睞，00850具備ESG與市值選股特色，很適合作為台股ETF長期存股選擇。

元大投信並提醒，投資人參加配息時，要留意配息率是否與追蹤指數息率差異太大，參加配息時也要留意基金配息率不代表報酬率，配息金額會自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值之變動。