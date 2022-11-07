他的背包內起出未結帳商品長袖上衣2件、金屬筷7雙，共價值新台幣2663元。（警方提供／李奇叡新北傳真）

台北市萬華警分局龍山所40歲陳姓員警，昨日下午5時45分在新店家樂福行竊，把未結帳的長袖上衣、金屬筷塞在背包內，打算瞞天過海，但隨即觸動警報器，店員報警逮人，全案將依竊盜案現行犯移送台北地檢署偵辦。

警方表示，當時陳姓員警拿著價值新台幣197元的3瓶飲料，結帳完打算離開，門口警報器卻突然響起，店員將其攔下並帶往辦公室，並在他的背包內起出未結帳商品長袖上衣2件、金屬筷7雙，共價值新台幣2663元，賣場主管隨即報警，新店警分局江陵所警員到場逮捕，全案依竊盜案現行犯移送法辦。