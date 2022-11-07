南投縣府農業處今年在日月潭僅電撈1.1萬隻，數量只有去年的三成多。（南投縣府提供／楊靜茹南投傳真）

Garmin即時聲納，讓魚虎防治人員可立即知道潭面下的狀態，迅速確實電撈魚球。（南投縣府提供／楊靜茹南投傳真）

魚虎7月進入繁殖期，上千隻幼魚孵化後，會在成魚護幼下集結成「魚球」成群出沒。（南投縣府提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣政府為了防治魚虎對日月潭生態的危害，每年都會派員電撈魚虎成群幼魚「魚球」，今年獲衛星導航大廠Garmin贈送水下即時聲納，協助防治人員在日月潭探測魚球，從聲納監測畫面可見魚球游上水面，被電暈或「擊落」沉入潭底，有效輔助肉眼巡視不足，迄今累積電撈1萬1000隻，其中八成都仰賴聲納。

縣府農業處指出，外來種「魚虎」學名小盾鱧，最大長可達1.3公尺、重約25公斤，成魚會攻擊其他魚類，通常7月進入繁殖期，上千隻幼魚孵化後，會在成魚護幼下集結成「魚球」成群出沒，加上牠們是食物鏈頂層，幾乎沒有天敵，族群擴散迅速，2019年起捕撈防治成效不彰，2020年改採電擊獵捕防治，今年則獲業者捐贈即時聲納利器。

農業處林務保育科張景富說，抑制魚虎繁殖才能降低對日月潭原生魚類魚苗的威脅，以往魚虎防治人員靠肉眼巡視，發現魚球再進行電擊捕撈，今年獲贈Garmin即時聲納，防治人員可以立即知道潭面下的狀態，迅速確實電撈魚球，避免耗費太多時間，相較於去年電撈魚虎球達3萬4000隻，今年僅電撈1.1萬隻，數量只有去年的三成多。

電撈魚虎球的狀況不如往年，魚虎防治人員推判，可能是魚虎肉質Q彈，奇貨可居，成魚售價每台斤200元以上，所以漁民及釣客近年全力「除虎」，成體來不及產卵就被釣起，進了饕客的五臟廟；不過以往也曾有1年魚虎球較少，隔年卻大爆發的情況，日月潭魚虎是不是防治有成，仍待持續觀察。