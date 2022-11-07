29歲許姓男子於今（7）日下午3時25分許駕駛營業半聯結車，行經國道1號北向369.3公里瑞隆路段，因不明原因導致其拖車上所載運鋁錠掉落路面，造成該路段大塞車。（摘自Line警廣即時報／林瑞益高雄傳真）

國道1號北向漁港高架至高雄瑞隆路路段，受下午3時許拖板車掉落鋁製品事故，導致該路段壅塞回堵約有5公里，高公局提醒駕駛朋友提前避開壅塞路段改道行駛，行經車多路段請保持行車安全距離，小心行駛。

據了解，29歲許姓男子於今（7）日下午3時25分許駕駛營業半聯結車，行經國道1號北向369.3公里瑞隆路段，因不明原因導致其車上所載運鋁錠掉落路面，所幸未波及其他車輛，下午5時08分，清理人員對此事故的掉落物已經完全排除。但由於之前大塞車，目前該路段的車速只有35公里左右。

國道警察呼籲，駕駛人裝載貨物行駛高速公路，貨物應嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免貨物掉落致後方車輛閃避不及而發生交通事故，危害自身及其他用路人安全。如發生所載貨物脫落或掉落，除將依違反道路交通管理處罰條例第30條規定，處3000元以上、1萬8000元以下罰鍰，並針對危害高速公路行車安全部分，另以公共危險罪函送。